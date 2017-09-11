В Интернете появилась фотография лица Эдерсона после столкновения с Мане

В Интернете появилась фотография лица голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона Мораеса после его столкновения с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «МС» со счётом 5:0.
Инцидент произошёл на 37-й минуте встречи, когда Мане попал ногой в лицо Эдерсону. В результате столкновения с Мане бразильский голкипер из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках. Видео эпизода доступно в «Твиттере».
По словам главного тренера «МС» Хосепа Гвардиолы, Эдерсон избежал переломов, но в связи с повреждением, скорее всего, пропустит следующим матч.
Фотографию с лицом Эдерсона после столкновения можно посмотреть в «Твиттере» City Watch.
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