Сакала — Промесу: скоро я буду бороться с тобой за место в составе «Спартака»

Форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым сообщил, что восхищается полузащитником красно-белых Квинси Промесом.
«Прежде всего хочу сказать, что мне нравятся все игроки команды, но Промес для меня — особенный. Он много говорит со мной и вдохновляет меня. Квинси уверяет, что я могу играть, как он. Промес тоже был когда-то начинающим игроком, но своей игрой заставил всех говорить о себе. Хочу пожелать ему продолжать так же интенсивно работать, потому что завтра я буду бороться с ним за место в составе», — сказал Сакала.
Сакала: я должен попасть в основную команду «Спартака» не позже, чем через год