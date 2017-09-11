Сакала: я должен попасть в основную команду «Спартака» не позже, чем через год

Форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым сообщил, что намерен попасть в первую команду в течение года.
«Я футболист, у которого есть мечта. Пока я не вышел на свой уровень, и всё ещё борюсь за место на своей позиции. Надеюсь скоро попасть в основу, потому что я мечтал о первой команде сразу по приезде сюда. Это возможно, двери туда для меня всё ещё открыты, и войти в них — это то, чего я действительно хочу. Продолжу бороться, чтобы попасть в первую команду. Я верю в себя, я это сделаю!
Как скоро я планирую это сделать? Думаю, это должно произойти не позже, чем через год. Хочется верить, что это займёт меньше времени. У меня есть шансы. Я неплохо играю, нахожусь в хорошей форме. Несмотря на сегодняшнее поражение, я продолжу бороться за место в основе «Спартака» и скоро буду там», — сказал Сакала.