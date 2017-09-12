Черчесов: в Южной Корее знаю только футболиста «Тоттенхэма», игравшего с ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах с командами Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).
«Сейчас мы начнём изучать Корею и Иран. Понятно, что это разные команды. Конечно, знаем Азмуна, Эззатоллахи, Мохаммади, которые играют в чемпионате России. По одной игре о команде не скажешь, надо изучать, делать выводы. Это относится к обеим сборным. Из Южной Кореи я знаю только футболиста из „Тоттенхэма“, который выходил играть с ЦСКА (Сон Хын Мин. — прим. «Чемпионата»). Всё остальное надо изучать», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».
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Не всё так уныло.