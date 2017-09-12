FA попросила у ФИФА защиты от российских хакеров на ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) обратилась в ФИФА по поводу кибербезопасности во время проведения в России ЧМ-2018, сообщает AP.
Английская сторона выразила обеспокоенность по поводу того, что хакеры могут украсть секретную информацию команды, а также получить доступ к личной информации игроков сборной Англии. FA рекомендовала игрокам, тренерам и техническому персоналу сборной не использовать публичные сети Wi-Fi во время нахождения в России, чтобы избежать атак хакеров. В свою очередь, организаторы ЧМ-2018 в ответ на это письмо английской стороны пообещали «провести работу со своими ИТ-специалистами».
Напомним, ранее хакеры группировки Fancy Bears, которую связывают с Россией, опубликовала на своём сайте документы ВАДА, касающиеся антидопинговых нарушений в футболе.