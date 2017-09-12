Мусалов и Яковлев не приняли участие в тренировке «Анжи» из-за травм

Футболисты «Анжи» начали подготовку к матчу 10-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который состоится 16 сентября. Как сообщается на официальном сайте махачкалинцев, в понедельник команда собралась на «Анжи Арене» и провела тренировку. В занятии приняли участие все игроки за исключением травмированных защитника Магомеда Мусалова и форварда Павла Яковлева.
Тренировка продолжалась чуть более часа. Она началась с разминки, в неё входили элементы силовой работы, заменяющие работу в тренажёрном зале. Затем футболисты перешли к «квадратам» и упражнениям на отработку действий в обороне и атаке.
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