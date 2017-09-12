Найнгголан: меня могут оставить без чемпионата мира

Полузащитник сборной Бельгии Раджа Найнгголан признался, что может пропустить чемпионат мира 2018 года из-за конфликта с главным тренером команды Роберто Мартинесом. 29-летний хавбек не был вызван в сборную на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Гибралтара и Греции, после чего выразил недовольство отношением к себе со стороны Мартинеса.
«Мартинес сказал, что меня не вызвали из-за падения уровня концентрации. Честно говоря, не знаю, что он хотел этим сказать, но лично со мной он не общался. Затем он добавил в качестве причины, что я на минуту опоздал на командную встречу.
Теперь я рискую пропустить из-за этого чемпионат мира, но это абсурд. Я бы посмотрел, может ли такое произойти с Эденом Азаром. Уважаю решение тренера, но не собираюсь делать первый шаг, чтобы поговорить вновь. Первый шаг должен сделать он. Не думаю, что я сделал что-то неправильно. Хочу быть важной частью сборной и думаю, что смогу это сделать, но, боюсь, меня могут оставить без чемпионата мира», — приводит слова Найнгголана Football Italia со ссылкой на vtm.be.