Вратарь «МС» Эдерсон хочет сыграть с «Фейеноордом», несмотря на наложенные швы

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон хочет сыграть в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Несмотря на несколько швов, которые были наложены после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане, бразилец желает помочь команде. Об этом сообщает The Telegraph.
В матче 4-го тура Премьер-лиги Садио Мане попал ногой в лицо Эдерсону. В результате столкновения бразильский голкипер из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках. Видео эпизода доступно в «Твиттере».
В «Манчестер Сити» не исключили, что Эдерсон может появиться на поле, но хотят посмотреть, как заживает разрез, прежде чем принять окончательное решение.
Матч «Фейеноорд» — «Манчестер Сити» состоится 13 сентября. Начало – в 21:45 мск.
В Интернете появилась фотография лица Эдерсона после столкновения с Мане