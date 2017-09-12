Тренер «Хоффенхайма: я счастлив, но «Бавария» сделала бы меня ещё счастливее

Тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман намекнул, что был бы не против возглавить «Баварию». В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» обыграл мюнхенский клуб (2:0).
«Бавария» играет большую роль в моей жизни. Я многие годы жил в Мюнхене, приехал из Ландсберга-ам-Леха. Моя жена и ребёнок скоро переедут в Мюнхен, где мы строим дом.
Я счастлив и доволен жизнью, но «Бавария» сделала бы меня ещё счастливее, но это не значит, что моя жизнь зависит от этой команды», — сказал Нагельсман в эфире Eurosport.de.
«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге