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Каряка: ЦСКА нужно сыграть на 110%, чтобы победить «Бенфику»

12 сентября 2017, вторник. 14:43 Футбол

Тренер «Амкара» и бывший полузащитник «Бенфики» Андрей Каряка рассказал о своих ожиданиях перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА. Встреча состоится 12 сентября в Лиссабоне.

«Футбол и уровень подбора исполнителей в «Бенфике» всегда остаётся на очень высоком уровне. Это сбалансированная команда с хорошими футболистами в составе. ЦСКА ждёт очень непростая игра. «Армейцам» нужно выложиться на 110%, чтобы победить «орлов». На домашнем стадионе португальцы будут очень неуступчивы и захотят победить. Плюс не стоит забывать о местных болельщиках и совершенно потрясающей атмосфере на стадионе. Очень много зрителей ходит на домашние матчи «Бенфики».

Что касается ЦСКА, то у него есть определённые проблемы с атакой, нужно прибавлять. Но есть целый ряд неплохих исполнителей, которые сильны индивидуально и могут решить исход эпизода. У ЦСКА всё будет хорошо в этом матче, если он сыграет на максимуме своих возможностей», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — ЦСКА. Начало — в 21:45 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Бенфика ПФК ЦСКА Андрей Каряка
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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