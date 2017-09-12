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«Гуанчжоу Эвергранд» вылетел из ЛЧ, несмотря на 5 голов в ворота «Шанхай СИПГ»

12 сентября 2017, вторник. 17:57 Футбол

«Шанхай СИПГ», главным тренером которого является бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.

Перед «Гуанчжоу Эвергранд» стояла практически невыполнимая задача, так как в первой игре команда Луиса Фелипе Сколари уступила «Шанхай СИПГ» со счётом 0:4.

На своём поле «Гуанчжоу Эвергранд» в основное время удалось забить четыре безответных гола. В дополнительное время у «Шанхай СИПГ» один гол отыграл бывший нападающий «Зенита» Халк, но в самой концовке хозяева реализовали пенальти и счёт стал 5:1. По регламенту была назначена серия пенальти, в которой удачливее были футболисты «Шанхай СИПГ» — 5:4.

Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.

Лига чемпионов АФК. 1/4 финала. 2-й матч
12 сентября 2017, вторник. 15:00 МСК
Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу, Китай
5 : 1 4:5
Шанхай СИПГ
Шанхай, Китай
1:0 – Алан – 21, 2:0 – Алан – 35, 3:0 – Гуларт – 83, 4:0 – Гуларт – 90+1, 4:1 – Халк – 110, 5:1 – Гуларт – 118 (пен)
Удаления: нет – Цзяцзе, 97, Шэньчао, 117
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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