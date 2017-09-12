«Гуанчжоу Эвергранд» вылетел из ЛЧ, несмотря на 5 голов в ворота «Шанхай СИПГ»

«Шанхай СИПГ», главным тренером которого является бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.
Перед «Гуанчжоу Эвергранд» стояла практически невыполнимая задача, так как в первой игре команда Луиса Фелипе Сколари уступила «Шанхай СИПГ» со счётом 0:4.
На своём поле «Гуанчжоу Эвергранд» в основное время удалось забить четыре безответных гола. В дополнительное время у «Шанхай СИПГ» один гол отыграл бывший нападающий «Зенита» Халк, но в самой концовке хозяева реализовали пенальти и счёт стал 5:1. По регламенту была назначена серия пенальти, в которой удачливее были футболисты «Шанхай СИПГ» — 5:4.
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.