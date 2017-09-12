Павлюченко признан лучшим игроком августа в зоне «Центр» первенства ПФЛ

По результатам опроса главных тренеров команд, участвующих в первенстве Профессиональной футбольной лиги, были определены лучшие игроки августа.
В зоне «Центр» наибольшее количество голосов набрал капитан «Арарата» Роман Павлюченко, сообщает пресс-служба московского клуба.
35-летний нападающий, перешедший в «Арарат» в мае 2017 года, в августе забил три гола в трёх матчах. На его счету шесть голов в шести матчах первенства.
«Арарат» после восьми туров располагается на первой строчке в таблице зоны «Центр» первенства ПФЛ.
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