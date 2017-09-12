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Павлюченко признан лучшим игроком августа в зоне «Центр» первенства ПФЛ

12 сентября 2017, вторник. 20:01 Футбол

По результатам опроса главных тренеров команд, участвующих в первенстве Профессиональной футбольной лиги, были определены лучшие игроки августа.

В зоне «Центр» наибольшее количество голосов набрал капитан «Арарата» Роман Павлюченко, сообщает пресс-служба московского клуба.

35-летний нападающий, перешедший в «Арарат» в мае 2017 года, в августе забил три гола в трёх матчах. На его счету шесть голов в шести матчах первенства.

«Арарат» после восьми туров располагается на первой строчке в таблице зоны «Центр» первенства ПФЛ.

Павлюченко: с «Рязанью» я сыграл хреново
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Арарат Москва Роман Павлюченко
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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