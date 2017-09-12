Каррера — о том, что Адриано не пожал ему руку: проблем нет, мы всё решили

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что обсуждал с нападающим Луисом Адриано эпизод, когда бразилец после замены в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» направился в раздевалку, не пожав руку итальянскому специалисту.
«Да, мы обсуждали момент, когда Адриано ушёл в раздевалку, не пожав мне руку. Он был расстроен своей игрой. Никаких проблем с этим нет, мы всё решили», — заявил Каррера на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «Марибором», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Каррера: Адриано не пожал мне руку? Решу этот вопрос завтра на тренировке