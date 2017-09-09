Каррера: Адриано не пожал мне руку? Решу этот вопрос завтра на тренировке

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал эпизод в концовке, когда был заменён Луис Адриано. Бразильский футболист сразу же ушёл в подтрибунное помещение и не пожал Каррере руку, а тот в ответ махнул рукой в сторону форварда.
«Эпизод с Адриано? Поговорим лучше о матче. Такие ситуации с игроками бывают. Решу этот вопрос завтра на тренировке», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Пресс-конференция Массимо Карреры после матча с «Рубином». LIVE!