ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы

ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержал в Лиссабоне волевую победу со счётом 2:1 над «Бенфикой».
Таким образом, ЦСКА впервые в истории начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Ранее красно-синие четыре раза стартовали с ничьих и шесть раз – с поражений.
ЦСКА выиграл гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов впервые с 2014 года, когда «армейцы» обыграли со счётом 2:1 «Манчестер Сити».
В прошедшем матче подопечные Виктора Гончаренко победили благодаря голам Витиньо (с пенальти) и Тимурf Жамалетдинова.
ЦСКА одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне