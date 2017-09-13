Симеоне: доволен выступлением и философией игры «Атлетико» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат матча с «Ромой» (0:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Атлетико» показал продуманную игру, игроки верили в то, что делали. Мы пытались оказать давление на полузащиту «Ромы» и имели два-три хороших шанса в первом тайме. Когда римляне устали, мы попытались увеличить темп. К сожалению, мы не забили, но я доволен нашим выступлением и философией игры.
Нужно похвалить вратаря соперника — Алисон проделал отличную работу. Он отбил удар Коке, два или три удара Сауля — в общем, выступил замечательно", — цитирует Симеоне Football Italia.
«Челси» со счётом 6:0 разгромил «Карабах», «Рома» и «Атлетико» сыграли вничью