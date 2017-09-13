Конте: порадовала игра Дзаппакосты

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Карабахом» (6:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и похвалил защитника команды Давиде Дзаппакосту, забившего в этой встрече гол-красавец.
«Победа с хорошим счётом, много голов, ни одного пропущенного — сегодня у меня много поводов для радости. Завтра отдохнём, а затем будет думать о следующей игре — непростом поединке с „Арсеналом“. Дзаппакоста сегодня показал очень хорошую игру, и ему нужно продолжать работать. Давиде очень хорошо понимал мои идеи и стиль футбола, поэтому я решил выпустить его в стартовом составе. Он был готов играть. Дзаппакоста забил, и для нас это важно. Его игра меня порадовала», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.
Видео гола Дзаппакосты можно посмотреть в «Твиттере».