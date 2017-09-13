«Барселона» — «Ювентус» — 3:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Ювентус» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0.
В конце первого тайма отличился нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, впервые в карьере забивший вратарю Джанлуиджи Буффону. На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Ракитич, который воспользовался неудачным выносом мяча в исполнении защитника туринцев. А на 69-й минуте Месси забил свой второй гол в этой встрече.
Видеообзор матча «Барселона» — «Ювентус» доступен на официальном сайте каталонцев.
Буффон впервые пропустил от Месси. Обзор матчей дня Лиги чемпионов
Пять разгромов, первый гол Лионеля Месси в ворота Джанлуиджи Буффона и удачная ставка на Сейду Думбия.