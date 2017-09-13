Месси получил жёлтую карточку за то, что положил судье руку на плечо

Нападающий «Барселоны Лионель Месси в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с „Ювентусом“ (3:0) не только оформил дубль, но и получил жёлтую карточку. Против аргентинского форварда в одном из эпизодов жестко сыграл хавбек „Ювентуса“ Миралем Пьянич. Месси подбежал к главному арбитру встречи Дамиру Скомине, чтобы потребовать предупредить Пьянича, и положил руку на плечо рефери. В итоге, предупреждение получил сам Лионель.
Испанские издания Marca и AS считают, что Месси просто повезло, ведь рефери вполне мог показать аргентинцу прямую красную карточку.
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