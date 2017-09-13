Бартомеу: болельщики «Барселоны» могут быть спокойны в вопросе Месси и Иньесты

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу в очередной раз подчеркнул, что клуб не собирается расставаться с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой. В последнее время испанские СМИ неоднократно обсуждали будущее этих игроков в каталонском клубе.
«Месси в «Барселоне» и будет играть здесь столько, сколько сам захочет. Что же касается Иньесты, то он обладает экстраординарными игровыми качествами. Он играл с Роналдиньо, а теперь выступает с Месси. Андрес имеет фундаментальное значение для нашей команды. Он также будет играть в «Барселоне», сколько сам захочет. Болельщики «Барселоны» могут быть спокойны в вопросе Месси и Иньесты», — цитирует Бартомеу Marca.
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