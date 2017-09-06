Неймар: президент «Барселоны» — посмешище

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на слова президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, который недавно сказал следующее: «Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход бразильца – возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников».
«Этот президент – посмешище», – написал Неймар в «Инстаграме» под опубликованным комментарием Бартомеу.
Неймар минувшим летом перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн. Парижане выплатили за форварда сумму отступных, которая была прописана в контракте.
Бартомеу: было ошибкой верить Неймару, а Месси продлил контракт с «Барселоной»