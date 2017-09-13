Зюле: для меня было важно одержать победу в моём первом матче в Лиге чемпионов

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал победу над бельгийским «Андерлехтом» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Отметим, что для 22-летнего Зюле эта встреча стала дебютной в Лиге чемпионов.
«Для меня было важно одержать победу в моём первом матче в Лиге чемпионов. Я очень счастлив. Но было не просто. В первом тайме мы должны были забивать больше мячей. Идея и план были хороши. Жаль, что мой гол не засчитали», — приводит слова Зюле официальный сайт «Баварии».
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