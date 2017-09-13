Анчелотти о критике в свой адрес: я уже не тот, что вчера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти признался, что уже устал от критики. В последнее время в немецких СМИ нередко обсуждались игровые концепции итальянского специалиста и его предпочтения в тактике. Анчелотти предупредил, что не намерен мириться с каждым критическим замечанием.
«Я уже не тот, что вчера. Многие говорят о стратегии, тактике и позиции футболистов на поле. Но это уже слишком. Футбол – очень простая игра. Что же касается Томаса Мюллера, то я никогда не использовал его на правом фланге, поскольку я не глупец. Знаю, что Мюллер не фланговый футболист», — приводит слова Анчелотти интернет-портал Goal.
Хёнесс считает, что Мюллера не надо штрафовать за слова об Анчелотти