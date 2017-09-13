Маротта: «Ювентус» не получал предложений от «Барселоны» по Дибале

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал, что во время летнего трансферного окна клуб не получал предложений о трансфере нападающего Пауло Дибалы. Ранее сообщалось, что «старая синьора» дважды предложила услуги аргентинца каталонцам.
«Мы не получали прямого предложения от «Барселоны» по Дибале. Но прежде всего у нас не было абсолютно никакого намерения продавать его. Мы были уверены, что Дибала будет носить футболку «Ювентуса». Он даже получил футболку с 10-м номером, а это ответственность», — сказал Маротта в эфире Mediaset Premium.
В апреле Пауло Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года.
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