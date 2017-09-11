Маротта исключил работу в «Барселоне»

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта исключил возможность ухода из «старой синьоры» и новый этап работы в «Барселоне». Маротта подчеркнул, что в итальянском гранде его всё устраивает.
«Я и Фабио Паратичи чувствуем себя в «Ювентусе» отлично. Мы преданы клубу и выкладываемся в работе полностью. Нам очень комфортно с Аньелли, Недведом и командой. Мы сформировали модель команды-победителя. О продлении моего контракта не говорим, поскольку мы все связаны с клубом на всю жизнь. Если же в «Ювентусе» захотят произвести изменения, то мы примем решение», — цитирует Маротту Sport Mediaset.
Маротта считает, что Серия А должна сократить сроки летнего трансферного окна