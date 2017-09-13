Альба уверен, что потеря Месси была бы намного хуже, чем потеря Неймара

Защитник «Барселоны» Хорди Альба призвал болельщиков команды забыть о бывшем нападающем сине-гранатовых Неймаре, перешедшем по окончании предыдущего сезона в «ПСЖ» за € 222 млн. Альба отметил, что для каталонского клуба потеря форварда Лионеля Месси была бы несравнимо более тяжёлой.
«Нужно забыть о Неймаре и об остальных игроках, которые покинули «Барселону». Те, кто хотел покинуть «Барселону», уже не играют в нашей команде. Так что больше не стоит говорить о них. Важны те, кто остался. Месси? Ну, Лео – другая история. Очевидно, что нам бы его очень не хватало, если бы он покинул «Барселону». Месси уникален», — цитирует Альбу испанское интернет-издание Sport.
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