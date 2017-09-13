Р. Гусев: три очка ЦСКА на выезде с «Бенфикой» дорогого стоят

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал победу «армейцев» над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Отлично! Молодцы ребята. Три очка с «Бенфикой» на выезде дорогого стоят. Есть все шансы на выход из группы. Конечно, «Манчестер» — главный фаворит, но остальных соперников ЦСКА по силам проходить. Вся борьба впереди, нужно обязательно брать очки дома с «Базелем» и «Бенфикой». Да и с «Манчестером» можно играть. Он, конечно, сильное впечатление оставил в игре с «Базелем». В Англии нам будет очень тяжело, а дома – можно и зацепиться», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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