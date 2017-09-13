Конте: ротация с «Карабахом»? Я доверяю игрокам «Челси» не только на словах

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, с чем были связаны изменения в составе в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Карабахом» (6:0). По сравнению с игрой 4-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:1) итальянец выпустил на поле пять новых футболистов.
«Я хотел предоставить шанс Батшуайи, Кристенсену. Если вы играете в Лиге чемпионов, это значит, что тренер доверяет вам. Я доверю своим игрокам не только на словах и показал это на деле.
Первый матч Лиги чемпионов я решил начать с ротации. Мы были бы сумасшедшими, если думали, что можем провести этот сезон, как и прошлый, играя с 13 игроками. Нам нужна конкуренция, позитивная конкуренция очень важна», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
Конте: порадовала игра Дзаппакосты