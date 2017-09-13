УЕФА открыл дело против «Селтика» за попытку фаната напасть на Мбаппе

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении шотландского «Селтика» за инцидент с выбеганием фаната на поле во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5). Об этом сообщил официальный сайт организации.
Фанат «Селтика» в первом тайме матча попытался напасть на форварда парижан Килиана Мбаппе. Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды. Эпизод произошёл вскоре после третьего гола в ворота «Селтика», который был забит нападающим Эдинсоном Кавани на 40-й минуте.
Также будет рассмотрен тот факт, что фанаты французской команды ломали сиденья во время игры. Дела будут рассмотрены 19 октября контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА.
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