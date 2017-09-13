УЕФА запустил кампанию #EqualGame с участием Месси, Погба, Роналду и любителей

Известные футболисты Лионель Месси, Поль Погба, Криштиану Роналду и Ада Хегерберг приняли участие в кампании #EqualGame — инициативе по социальной ответственности в рамках движения RESPECT, — которая пропагандирует инклюзивность, многообразие и доступность в европейском футболе.
Новая инициатива #EqualGame ставит цель теснее сплотить футбольное сообщество и сохранить в качестве основополагающих элементов видения и философии УЕФА такие ценности, как инклюзивность, гендерное равенство и борьбу с дискриминацией.
«Это по-настоящему большая честь для меня. Я могу и хочу заниматься этим — демонстрировать миру, что все мы равны и играем в футбол, просто потому что любим это дело. Считаю, что кампания УЕФА #EqualGame поможет футболу во всём мире. Она пошлёт всем сигнал, что на футбольном поле мы равны вне зависимости от происхождения. Игроки мы или болельщики, всех нас объединяет одна любовь к футболу. Надеюсь, болельщики вдохновятся этой идеей и будут ее распространять», — цитирует Погба официальный сайт УЕФА.