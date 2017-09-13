Гришин: Жамалетдинов не должен поймать звёздную болезнь

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказал мнение по поводу нападающего «армейцев» Тимура Жамалетдинова, который забил за свою команду победный мяч в выездном матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).
«Даже покинув «молодёжку», мы с Валерой Минько продолжаем следить за ребятами и искренне радуемся их успехам. Тимур так и вовсе приносит ЦСКА «золотые» очки – победный гол в Перми, теперь – в Лиссабоне. От нападающего требуются голы. Как бы он ни двигался, без забитых мячей он будет плохим нападающим. По мне, так лучше простоять всю игру и, условно говоря, два забить. Этот форвард в любом случае будет выше цениться, чем тот, который всю игру носился и ушёл с поля без гола.
Важно, чтобы Тимур это направление держал и продолжал подтверждать свой уровень, а не закончил после одного-двух удачных матчей. Зная родителей и окружение Тимура, думаю, он не должен поймать звёздную болезнь и будет прогрессировать. Они не дадут взлететь чересчур высоко, пока он не достигнет своей футбольной вершины», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.