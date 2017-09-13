Noize MС, Дельфин и Big Russian Boss выступят на фестивале «Россия любит футбол»

Руководитель общественного движения «Россия любит футбол!», издатель ИД «Советский Спорт» Сергей Колушев рассказал, кто из музыкантов примет участие в фестивале, который состоится 16 сентября в Лужниках.
«Основная идея фестиваля — привлечение новой аудитории к футболу. Поэтому мы выбрали два направления по работе с молодежью: общение с ними на их языке в социальных сетях и организация подобных фестивалей. Для нас это своего рода творческий эксперимент. Мы попытались скрестить современные тренды в музыке с футболом. Долго спорили о том, каких музыкантов мы пригласили, тех или не тех. Честно сказать, мне эти музыканты незнакомы, никогда на них не ходил и не смотрел.
Перед зрителями выступят Noize MС, Дельфин и Big Russian Boss. У них многомиллионная аудитория и в социальных сетях. В этом и состоит главная задача, чтобы их подписчики пошли на футбол. Повеселиться и попереживать, футбол и музыка — это эмоции и мы пытаемся их объединить», — передаёт слова Колушева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.