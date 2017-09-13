Виллаш-Боаш: «Гуанчжоу» мог подстроить ДТП перед автобусом «Шанхай СИПГ»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает с китайским «Шанхай СИПГ», после ответного матча плей-офф азиатской Лиги чемпионов с «Гуанчжоу Эвергранд» допустил, что соперник мог спровоцировать ДТП во время поездки его команды к стадиону на автобусе.
«Две машины поочередно спровоцировали три столкновения прямо перед нами. Думаю, что «Гуанчжоу» мог иметь к этому отношение.
Что касается судейства, к нему есть много вопросов. Арбитр специально выбрал для серии пенальти те ворота, за которыми были болельщики «Гуанчжоу». Судья дал вратарю желтую карточку во время серии пенальти, это позор. Позор! К тому же, у соперника были игроки, которые могут бить футболистов локтями, и им за это ничего не будет", — цитирует тренера BBC.
«Шанхай СИПГ» вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов в серии пенальти.