Лунин: «молодёжка» «Спартака» отдала все силы в матче с «Марибором»

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин подвёл итоги матча первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Марибором». Встреча проходила в Лендаве (Словения) на стадионе «Спортни парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Мы настраивали футболистов на то, что предстоит встреча с цепким и неуступчивым соперником. Установка была — забить первыми. Увы, не удалось это сделать. В первом тайме наша команда создала много моментов, но не реализовала их. А во втором «Марибор» открыл счет. Мы стремились отыграться, но словенцы самоотверженно действовали в обороне.
Поле в Лендаве «тяжелое». На таком непросто демонстрировать быструю игру. Тем не менее, наши ребята отдали все силы", — цитирует Лунина пресс-служба «Спартака».