Алдонин: победа ЦСКА над «Бенфикой» — стратегически необходимый результат

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в выездном матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).
«От ЦСКА мало кто ожидал победы, но это очень важный успех. Стратегически необходимый результат. Пропущенный гол — это результат небольшого провала на правом фланге. Марио Фернандес регулярно подключался к атакам, и его не подстраховали. В той зоне оказался Дзагоев, который не очень разобрался, как в этой ситуации необходимо действовать. У ЦСКА высокорослые игроки, и этим надо пользоваться. Оба гола „армейцы“ создали именно после стандартных положений.
Хотелось бы верить, что Жамалетдинова ждёт большое будущее. Тимур проявляет себя выше всяких похвал: и с „Амкаром“ вышел — забил, и здесь обеспечил результат. Хотелось бы ему пожелать успехов и так же интенсивно тренироваться, прибавляя в мастерстве.
На 40-й минуте в штрафной ЦСКА упал игрок „Бенфики“, но там оба футболиста держали друг друга. Судья выбрал нашу сторону. Он мог и назначить пенальти в ворота „армейцев“. А в эпизоде с пенальти в пользу ЦСКА, мне кажется, защитник „Бенфики“ так явно стал убирать руку после касания мяча, что судья больше на это среагировал», — сказал Алдонин в эфире «Все на футбол».