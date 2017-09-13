Нигматуллин: в Словении узнают фразу: «Глушаков — это похороны»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором москвичи 13 сентября сыграют в гостях с «Марибором».
«Футболисты «Спартака», как и болельщики, соскучились по еврокубкам. «Спартак» не будет играть первым номером. Он играет на выезде, значит будет пользоваться резкими контратаками. В тоже время словенский «Марибор» — это не «Барселона», и даже не «Бенфика», поэтому бояться не нужно. Во всяком случае, спартаковцы вряд ли понесутся в атаку с первых минут.
В Словении считают, что «Спартак» слабый клуб? Доказать обратное – это дело принципа. На днях футболист «Карабаха» сказал, что его команда займет первое место в группе, после чего клуб уступил «Челси» 0:6. Считаю, что «Спартак» также должен наказать за самоуверенность «Марибор». Город Марибор не ассоциируется у российских болельщиков с приятными ощущениями. На этом стадионе сборная России обидно проиграла. Но сегодня такого не повторится. Это совсем другая история. Подсуживать так же словенцам, как в 2009-м, сейчас никто не будет.
Мой прогноз: ничья 1:1, уверен, что «Спартак» точно не проиграет. В Словении узнают фразу: «Глушаков — это похороны». Забьет Денис Глушаков», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.