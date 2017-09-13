Манчини: не думаю, что ноль голов «Зенита» в двух матчах это большая проблема

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с «Вардаром» (14 сентября).
«Нас ожидает очень непростая игра. Вообще все матчи группового этапа, особенно первый, даются нелегко. Трудно сравнивать «Вардар» с кем-то из российского чемпионата. Это крепко сбитая, хорошо организованная команда, особенно хорошо действует в обороне и подлавливает соперника на контратаках.
Мы не забили ни одного мяча в предыдущих двух матчах? Не думаю, что это большая проблема. В футболе бывает, что ты легко забиваешь несколько голов в одном матче, а потом, чтобы забить один гол, нужно приложить колоссальные усилия. Что касается предыдущих игр, то перед «Ростовом» мы провели очень изнурительный матч с «Утрехтом», а перед «Динамо» ребята только-только вернулись из своих сборных и не до конца были сыграны.
Единственная амбиция, которая у нас есть, — думать исключительно о предстоящей игре, забить гол и победить в этом поединке», — цитирует Манчини сайт клуба.
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