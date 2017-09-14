175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гвардиола: хороший тренер полагается на мастерство своих футболистов

14 сентября 2017, четверг. 00:26 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды над «Фейеноордом» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне нам не удалось выиграть один выездной матч в Лиге чемпионов, и перед этой встречей мы говорили об этом. Если хочешь сделать шаг вперёд, то должен добывать результаты не только дома, но и в гостях. Сегодня мы показали очень качественную игру. Конечно, быстрый гол нам сильно помог, но и после этого мы продолжали атаковать, демонстрируя свою силу как в нападении, так и в обороне. Сложно переоценить значение первой победы в гостях. Мы пока ничего не добились, и нам нужно ещё многое сделать, однако этот успех для нас очень важен.

Ключевой фактор — это уровень игроков. Хороший тренер полагается на мастерство своих футболистов. „Манчестер Сити“ очень хорошо поработал на трансферном рынке, приобретя пятерых игроков, которые помогут нам сделать шаг вперёд. То же самое можно сказать о „ПСЖ“, „Барселоне“, других европейских грандах. Для нас важно, чтобы мы могли в гостевых матчах играть с тем же атакующим настроем и активным прессингом, не давая проводить контратаки и пытаясь создать как можно больше голевых моментов», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Боха ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе
«Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Фейеноорд Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
01:03 Миланич: казалось, что «Марибор» может сокрушить «Спартак»
00:57 Бубнов: «Спартак» наиграл на «троечку» в матче с «Марибором»
00:52 Бохар: «Спартак» — отличная команда, но «Марибор» его превзошёл
00:49 Фонсека: «Шахтёр» отлично показал себя на фоне соперника высочайшего уровня
00:44 Стоунс: рад, что мои голы помогли «Манчестер Сити»
00:41 Рейнгольд: выбросивший петарду на поле – отморозок, таким нужно выдавать справки
00:40 Сорокин: не понял, почему FA переживает по поводу кибербезопасности во время ЧМ
00:35 Клопп: ничья с «Севильей» — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась
00:32 Зидан: Роналду — ключевой игрок «Реала», он не уходит без гола
00:27 Нигматуллин: как ни парадоксально, «Спартак» забил «Марибору» рановато
00:26 Гвардиола: хороший тренер полагается на мастерство своих футболистов
00:21 Хендерсон: «Ливерпуль» играл захватывающе, надо было забивать «Севилье» больше
00:16 Каррера: у «Спартака» те же шансы на выход из группы, что до игры с «Марибором»
00:15 Каррера: я доволен результатом и выступлением «Спартака» в Мариборе
00:12 Червиченко: все проблемы «Спартака» в Мариборе приходили с позиции Ещенко
00:05 Гладилин: судьба «Спартака» решится в очных встречах с «Севильей» и «Ливерпулем»
00:04 Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ
00:04 Шулер: «Марибор» заслуживал большего в матче со «Спартаком»
00:03 Каррера признался, что по ошибке заменил Промеса в матче с «Марибором»
00:00 Самедов: не знаю, почему «Спартак» прижался в Мариборе после забитого мяча
13 сентября 2017, среда
23:41 «Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»
23:41 «Халл» проиграл «Фулхэму», потерпев четвёртое поражение в последних пяти матчах
23:40 «РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью, группу G возглавил «Бешикташ»
23:38 «Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»
23:37 «Спартак» упустил победу над «Марибором» в первом матче Лиги чемпионов
23:37 Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ, «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д
23:16 Роналду обошёл Месси по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов
23:14 Дебюши: летом Венгер был готов отпустить меня из «Арсенала» бесплатно
23:03 Глушаков получил повреждение мышц правого бедра в матче с «Марибором»
22:58 Ярмоленко забил дебютный гол за «Боруссию» Д в матче с «Тоттенхэмом»
22:53 Жиру: «Арсенал» хочет выиграть Лигу Европы, мы очень амбициозны
22:41 Вентура: будь в Италии более талантливое поколение, проблем было бы меньше
22:32 Хацкевич: «Динамо» К сильнее «Скендербеу» по качествам, надо это доказать
22:31 ФИФА назвала неверными заявления экс-чиновника по Инфантино и Мутко
22:13 «Марибор» — «Спартак»: файер с сектора фанатов гостей чуть не попал в арбитра
22:07 Нагельсман: у Анчелотти титулов больше, чем у меня рубашек в шкафу
21:48 Монтелла: хочу увидеть правильную реакцию «Милана» на ужасное поражение в Риме
21:36 У DFB нет сомнений в реальности возраста 12-летнего нападающего «Боруссии» Д
21:27 Ярмоленко выйдет в стартовом составе «Боруссии» Д на матч с «Тоттенхэмом»
21:21 Ерохин: у «Зенита» нормальный график — через три дня на четвёртый
21:15 Сёмин: может, хорошо, что «Копенгаген» считают фаворитом в игре с «Локомотивом»
21:14 На Инфантино и других руководителей ФИФА пожаловались в комитет по этике
21:09 Ал. Миранчук: в Дании дождливо, но погода «Локомотиву» не помешает
21:01 «Фейеноорд» — «Манчестер Сити»: Эдерсон сыграет с с первых минут
20:58 «Ливерпуль» — «Севилья»: стали известны стартовые составы команд
Все новости RSS
Партнерский контент