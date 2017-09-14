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Рейнгольд: выбросивший петарду на поле – отморозок, таким нужно выдавать справки

14 сентября 2017, четверг. 00:41 Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) и раскритиковал поведение фанатов. Красно-белые упустили победу на последних минутах встречи.

«Такую команду, как «Марибор», «Спартак» обязан обыгрывать. Проблемы налицо – команда не бегает. Физическое состояние многих футболистов безобразное. Ноги не бегут у ребят, нет лёгкости – нет игры. С соперником посильней ничьей бы не было. Откровенно говоря, всё по игре. В таких турнирах нельзя отходить назад после забитого мяча, нужно двигаться вперёд, брать мяч под контроль. Но вместо этого «Спартак» прижался к своим воротам. «Марибор» почувствовал это, и нагрузил самую слабую сторону – где играл Ещенко. Оттуда всё пошло и поехало. Мне удивительно, почему его не заменили. Многие моменты происходили по его вине, хотя было видно, что он старался. Потеря Глушакова скажется на команде, но травму он получил на ровном месте. Это значит одно – он не готов, недоработал на предсезонной подготовке.

Эмоциональное давление? «Спартак» играл не с «Барселоной», «ПСЖ», «Интером» или «Баварией». «Марибор» — команда ниже среднего уровня. Эмоция у футболистов должна быть одна – вышел на поле и отыграл. Ты получаешь за это приличную зарплату. Когда говорят: «Спартак» народная команда – меня это бесит, потому что «народная команда» должна выходить и ложиться костями.

Тот, кто выбросил петарду на поле – отморозок. Это дебил. Он понять не может, что из-за его выходок команду могут лишить не только оштрафовать, но и снять три очка. Такой человек – хулиган высшей категории, он мешает смотреть футбол всем окружающим, которые сидят рядом. Для меня это дико. Таким людям нужно выдавать справки ли на стене писать: «ты дебил». Это доходить до абсурда, но они ловят кайф от этого – это страшно.

Хотел бы поздравить ещё ЦСКА. Они выиграли очень серьёзную игру, «Бенфику» положили на лопатки. Если суммировать, ЦСКА и «Спартак» — молодцы. И «Спартак» не проиграл на выезде, и ЦСКА», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

«Марибор» — «Спартак»: файер с сектора фанатов гостей чуть не попал в арбитра
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марибор ПФК ЦСКА ФК Спартак Андрей Ещенко Валерий Рейнгольд Денис Глушаков Болельщики — Футбол
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