Бохар: «Спартак» — отличная команда, но «Марибор» его превзошёл

Нападающий «Марибора» Дамьян Бохар прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1). Словенский форвард спас свою команду от поражения, забив на 85-й минуте встречи.
«Мы набрали в этой встрече одно очко. Могли завоевать три, но не нужно быть слишком жадными. У „Спартака“ отличная команда, однако сегодня мы их превзошли. Когда мы играем так подвижно, как сегодня, то очень опасны. Мы в форме и готовы к следующей битве», — приводит слова Бохара пресс-служба УЕФА.
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