Роналду: хочется вновь выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды над АПОЭЛ (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече португалец отметился дублем.
«Нам была необходима победа в этом матче. „Реал“ играл дома и хотел хорошо стартовать в Лиге чемпионов. Знали, что нам будет противостоять команда с оборонительной тактикой, и соперник показал себя с лучшей стороны. Мы могли забить больше, но и это хороший результат. Рады, что начинаем турнир с победы. Лига чемпионов — особый турнир, и для меня важно вернуться на поле и забить голы. Рад, что помог „Реалу“. Впереди ещё длинный путь, и давайте двигаться от матча к матчу. Пока думаем о групповом этапе, а дальше уже будет видно. Конечно, хочется вновь завоевать трофей. Лига чемпионов — это наш турнир, и мы хотим победить», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.