Слуцкий: у «Халла» нет времени горевать, постараюсь вернуть команде уверенность

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды от «Фулхэма» (1:2) в матче 7-го тура Чемпионшипа.
«Впервые мы играли с большим акцентом на оборону — это была реакция на прошлое крупное поражение. Мы утратили уверенность. Мы очень сильно разочарованы, поскольку, как нам кажется, команда заслуживала как минимум ничью. Сейчас очень тяжёлый период. У нас будет специальное тактическое занятие, на котором речь пойдёт о новом построении. Мне кажется, лучшая схема игры для команды основывается на атаке. Нам необходимо вместе решить проблемы.
Горевать нет времени. Нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Результат к нам придёт тогда, когда мы будем показывать свой максимум. „Халл“ способен играть лучше. Надеюсь, мы это покажем в следующих матчах. В этой игре у нас были моменты, но мы проиграли. Каждое новое поражение равносильно отступлению назад на 10 шагов. Нам необходимо двигаться вперёд очень быстро. Небольшая утрата уверенности — это нормальная реакция. Постараюсь внести изменения и сделать так, чтобы у команды вновь появилась уверенность», — приводит слова Слуцкого Yorkshire Post.