Кроос призвал болельщиков «Реала» не освистывать Бэйла и других игроков команды

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос призвал болельщиков «сливочных» не освистывать футболистов команды. В матче группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в очередной раз освистыванию подвергся полузащитник Гарет Бэйл.
«Я сам не слышал ничего, что происходило на трибунах. Но в любом случае нехорошо освистывать наших футболистов. Мы отдали борьбе все силы, и никто из нас не заслуживает свиста в свой адрес. Но речь идёт о «Реале», и болельщики хотят видеть лучшую игру в исполнении каждого футболиста. Конечно, некоторые могут реагировать и так, но это никому не помогает», — цитирует Крооса AS.
Зидан: не думаю, что болельщики приходят на стадион, чтобы освистать Бэйлa