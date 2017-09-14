Азар в ближайшее время продлит контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар близок к продлению контракта с лондонским клубом. По информации Tuttomercatoweb, произойдёт это в ближайшие недели.
Ожидается, что новый договор 26-летнего игрока будет рассчитан до лета 2021 года. Действующее соглашение бельгийского футболиста истекает по окончании сезона-2019/20.
Эден Азар играет в «Челси» с 2012 года, куда за € 35 млн перешёл из «Лилля». С тех пор бельгиец принял участие в 251 официальном матче за «Челси», забил 72 гола и отдал 62 результативные передачи.
Азар пошутил, что если за Неймара заплатили € 222 млн, то он стоит миллиард