Азар пошутил, что если за Неймара заплатили € 222 млн, то он стоит миллиард

26-летний полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал тот факт, что бразильский нападающий Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 222 млн.
«Они заплатили € 222 млн за Неймара? Тогда я стою 1 млрд. Я сказал это в шутку. Не знаю, сколько я стою. Я должен сосредоточиться на своей работе, на тренировках и матчах за «Челси». Каждый год ходят слухи, что я меняю клуб, но значение имеют только факты», — приводит слова Азара сайт журналиста Ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Э. Азар: не знаю, сколько я буду стоить, возможно, € 300 млн