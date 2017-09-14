Гол Ярмоленко в ворота «Тоттенхэма» может быть признан лучшим голом недели в ЛЧ

Мяч, забитый нападающим дортмундской «Боруссии» Андреем Ярмоленко в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) в первом туре группового турнира Лиги чемпионов, в числе номинантов на гол недели в ЛЧ. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.
Также на звание лучшего претендует гол форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче с «Ювентусом» (3:0), Дженка Тосуна («Бешикташ») в поединке с «Порту» (3:1), Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур) во встрече с «Боруссией» (3:1) и Педро Родригеса («Челси») в матче с «Карабахом» (6:0).
Видео гола Ярмоленко можно посмотреть в «Твиттере». Видео всех голов доступно на сайте УЕФА.
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