У Гётце после столкновения с Вертонгеном возникли проблемы с зубами

У полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце возникли проблемы с зубами после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3). На 92-й минуте защитник «шпор» Ян Вертонген ударил Гётце рукой в лицо, в результате чего у немца сместились зубы. Об этом рассказал главный тренер «Боруссии» Петер Бош.
«У Гётце проблемы с зубами, и ему придётся обратиться к врачу. Выглядит это не слишком хорошо. Не все его зубы находятся в нужном месте, ему больно говорить», — цитирует Боша Goal.
За это нарушение Ян Вертонген получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
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