Эштреков: жду, что братья Миранчуки проявят себя в Лиге Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча первого тура группового Лиги Европы «Копенгаген» — «Локомотив», который сегодня состоится в Дании.
«Сегодня команде Юрия Сёмина предстоит проверить свои силы. Надеюсь, что «Локомотив» выступит достойно, ведь на бумаге «Копенгаген» — самый сильный клуб в группе. Первый матч всегда может стать неожиданностью, ведь команды друг друга не знают. Хорошо, что первая игра на выезде, это плюс для «Локо». Лучше быть готовым к матчу в родных стенах.
Считаю, что «Локомотив» должен выходить из своей группы. Соперники не самые сильные, а значит, мы можем ожидать «железнодорожников» в еврокубковой весне. Жду, что братья Миранчуки проявят себя в Лиге Европы. Хочется, чтобы Антон уже стал игроком основного состава. У Миранчуков есть всё, чтобы стать лидерами российского футбола. Сейчас им нужно максимально полезно проявить себя в Лиге Европы. Не буду загадывать по счёту, но «Локомотив» должен победить», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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