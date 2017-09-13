Ал. Миранчук: в Дании дождливо, но погода «Локомотиву» не помешает

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном» в первом туре группового этапа Лиги Европы (14 сентября).
«В Дании дождливо, но погода не помешает. Мы не в первый раз играем в дождь. Что касается «Копенгагена», не хотелось бы выделять никого из их состава. Датчане всегда умели и любили бороться. Но мы отталкиваемся от своей игры и найдем, что противопоставить сопернику», — цитирует игрока пресс-служба ФК «Локомотив»
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