Защитник «Вардара» Новак: когда-то мог оказаться в «Зените»

Защитник «Вардара» Евгений Новак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову рассказал, что мог перейти в «Зенит», с которым македонской команде предстоит встретиться сегодня на своём поле в рамках стартового тура группового этапа Лиги Европы.
«Аршавин мог оказаться в Македонии? Читал об этом, но пишут многое. Хоть и не слежу за «Кайратом», было бы приятно поиграть с таким мастером.
Забавно, но когда-то я сам мог оказаться в «Зените». Агент говорил, что после Кубка Содружества был интерес. Встречался с Германом Ткаченко в Москве, он пригласил меня в ресторан. Покушали, пообщались — и всё, потому что моими делами занимался другой человек. Но, если честно, я тогда даже не планировал уходить из киевского «Динамо»: был молодым и полным надежд капитаном «молодёжки», — поведал украинец.
Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Новаком чемпионате на «Чемпионате» в ближайшее время.